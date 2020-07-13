В Иране казнили шпиона ЦРУ

В Иране казнили одного из обвиняемых в сотрудничестве с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), сообщает издание Mizan Online со ссылкой на заявление официального представителя судебной власти ИРИ Голямхосейна Эсмаили.

По его словам, пока не исполнен смертный приговор в отношении Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, убитого в январе этого года.

Известно, что мужчина, которого казнили, являлся бывшим сотрудником аэрокосмического сектора министерства обороны Ирана.