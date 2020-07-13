Хикмет Гаджиев: «Безнаказанность побуждает Армению к дальнейшим военным авантюрам» видео
Накануне помощник президента Азербайджана- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу «TRT World» в связи с грубым нарушением подразделениями вооруженных сил Армении режима прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе.
Отметив, что 12 июля армянские вооруженные силы совершили очередную провокацию на границе между Арменией и Азербайджаном с использованием артиллерии, Хикмет Гаджиев довел до внимания мировой общественности, что были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана, в результате чего погибли четверо азербайджанских военнослужащих, пятеро ранены. Подчеркнуто, что это была преднамеренная провокация со стороны Армении, правительство которой несет прямую ответственность за эти действия.
Хикмет Гаджиев сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана были вынуждены принять контрмеры, чтобы остановить эту провокацию Армении, и охарактеризовал инцидент как акт агрессии, применения силы и преднамеренную военную провокацию со стороны вооруженных сил Армении.
Коснувшись процесса переговоров, Х.Гаджиев особо подчеркнул, что безнаказанность Армении побуждает ее к дальнейшим военным авантюрам и провокациям, и поэтому международное сообщество и, в частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны удвоить свои усилия. Х.Гаджиев отметил, что Армения пытается создать еще одну конфликтную зону в регионе - на границе двух стран, и расценил это как безответственное действие Армении, подрывающей и без того хрупкий региональный мир и безопасность.
С сожалением отмечено игнорирование Арменией, несущей ответственность за агрессию против Азербайджана, резолюций Совета Безопасности ООН и невозможность возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев к родным очагам.
Помощник президента призвал международную общественность серьезно осудить действия Армении в период пандемии COVID-19 и расценил случившуюся провокацию как попытку правительства Армении отвести внимание своего населения от внутренних социально-экономических проблем.
Обратившись к выступлению президента Азербайджана в связи с деятельностью сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Х.Гаджиев отметил, что сопредседатели не должны заниматься лишь информационным обменом между сторонами, подчеркнув, что от них ждут исполнения фундаментальных основ переговорного процесса. В то же время помощник президента довел до внимания мировой общественности необходимость для решения конфликта вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий.
Отметив неприемлемость проведения встреч только ради встреч, Хикмет Гаджиев особо подчеркнул, что это дает повод Армении для продолжения оккупации. Кроме того, он заявил, что Азербайджан призывает международную общественность, в первую очередь страны-сопредседатели, предпринять меры в отношении данной проблемы.