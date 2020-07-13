Отметив, что 12 июля армянские вооруженные силы совершили очередную провокацию на границе между Арменией и Азербайджаном с использованием артиллерии, Хикмет Гаджиев довел до внимания мировой общественности, что были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана, в результате чего погибли четверо азербайджанских военнослужащих, пятеро ранены. Подчеркнуто, что это была преднамеренная провокация со стороны Армении, правительство которой несет прямую ответственность за эти действия.

Накануне помощник президента Азербайджана- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу «TRT World» в связи с грубым нарушением подразделениями вооруженных сил Армении режима прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе.

Хикмет Гаджиев сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана были вынуждены принять контрмеры, чтобы остановить эту провокацию Армении, и охарактеризовал инцидент как акт агрессии, применения силы и преднамеренную военную провокацию со стороны вооруженных сил Армении.

Коснувшись процесса переговоров, Х.Гаджиев особо подчеркнул, что безнаказанность Армении побуждает ее к дальнейшим военным авантюрам и провокациям, и поэтому международное сообщество и, в частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны удвоить свои усилия. Х.Гаджиев отметил, что Армения пытается создать еще одну конфликтную зону в регионе - на границе двух стран, и расценил это как безответственное действие Армении, подрывающей и без того хрупкий региональный мир и безопасность.

С сожалением отмечено игнорирование Арменией, несущей ответственность за агрессию против Азербайджана, резолюций Совета Безопасности ООН и невозможность возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев к родным очагам.

Помощник президента призвал международную общественность серьезно осудить действия Армении в период пандемии COVID-19 и расценил случившуюся провокацию как попытку правительства Армении отвести внимание своего населения от внутренних социально-экономических проблем.

Обратившись к выступлению президента Азербайджана в связи с деятельностью сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Х.Гаджиев отметил, что сопредседатели не должны заниматься лишь информационным обменом между сторонами, подчеркнув, что от них ждут исполнения фундаментальных основ переговорного процесса. В то же время помощник президента довел до внимания мировой общественности необходимость для решения конфликта вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий.

Отметив неприемлемость проведения встреч только ради встреч, Хикмет Гаджиев особо подчеркнул, что это дает повод Армении для продолжения оккупации. Кроме того, он заявил, что Азербайджан призывает международную общественность, в первую очередь страны-сопредседатели, предпринять меры в отношении данной проблемы.