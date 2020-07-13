В США обнаружена бубонная чума власти принимают меры
У белки, найденной в окрестностях города Моррисон, округ Джефферсон, штат Колорадо, диагностирована бубонная чума – опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Yersinia pestis, которое передается от животных людям. Об этом сообщает сайт местного департамента здравоохранения, передает NEWSru.co.il.
В документе уточняется, что домашние животные заражаются чумой от диких через блох, а затем передают инфекцию своим хозяевам. Департамент общественного здравоохранения штата рекомендует владельцам животных проконсультироваться с ветеринаром, если у них возникают подозрения.
Симптомами чумы являются повышение температуры, озноб, головная боль и тошнота.