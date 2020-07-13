Какую погоду обещают синоптики на завтра?
Завтра, 15 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами кратковременные дожди, грозы. Будет дуть порывистый северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 22-25, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, ливни, град. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 июля на Апшероне на фоне ветра хазри ожидается близкий к климатической норме режим температуры, что в основном благоприятно для метеозависимых людей.