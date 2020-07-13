Коронавирус в США: 58 тысяч новых инфицированных и 400 умерших за сутки

Более 58 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее в США были зафиксированы более 59 тысяч случаев заражения и 428 летальных исходов.

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 58 114 случаев заражения COVID-19, умерли 400 пациентов с коронавирусом.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 364 547 случаев заражения коронавирусом, скончались более 135 тысяч человек, выздоровели более миллиона заразившихся.