Коронавирус в США: 58 тысяч новых инфицированных и 400 умерших за сутки
Более 58 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее в США были зафиксированы более 59 тысяч случаев заражения и 428 летальных исходов.
По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 58 114 случаев заражения COVID-19, умерли 400 пациентов с коронавирусом.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 364 547 случаев заражения коронавирусом, скончались более 135 тысяч человек, выздоровели более миллиона заразившихся.