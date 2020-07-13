Как уже сообщалось ранее, вслед за активной фазой боевых действий на границе Азербайджана и Армении началась жесткая кибервойна между секретными службами двух государств.

Как стало известно haqqin.az, некоторое время назад азербайджанские киберспециалисты взломали и захватили сайт еще одного стратегического объекта - «Электрических сетей Армении».