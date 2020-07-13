Азербайджан парализовал электрические сети Армении кибервойна продолжается
Как уже сообщалось ранее, вслед за активной фазой боевых действий на границе Азербайджана и Армении началась жесткая кибервойна между секретными службами двух государств.
Как стало известно haqqin.az, некоторое время назад азербайджанские киберспециалисты взломали и захватили сайт еще одного стратегического объекта - «Электрических сетей Армении».
На сайте структуры размещены цитаты из выступлений президента Азербайджана Ильхама Алиева – «Карабах- это Азербайджан!» и «Если армянский солдат не хочет умереть, он должен покинуть азербайджанские земли».
Напомним, что ранее азербайджанские киберспециалисты взломали и захватили сайт премьер-министра Армении Никола Пашиняна.