Азербайджан парализовал электрические сети Армении кибервойна продолжается

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Как уже сообщалось ранее, вслед за активной фазой боевых действий на границе Азербайджана и Армении началась жесткая кибервойна между секретными службами двух государств. 

Как стало известно haqqin.az, некоторое время назад азербайджанские киберспециалисты взломали и захватили сайт еще одного стратегического объекта -  «Электрических сетей Армении».

На сайте структуры размещены цитаты из выступлений президента Азербайджана Ильхама Алиева – «Карабах- это Азербайджан!» и «Если армянский солдат не хочет умереть, он должен покинуть азербайджанские земли».

Напомним, что ранее азербайджанские киберспециалисты взломали и захватили сайт премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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