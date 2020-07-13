Посла Украины в Ереване вызвали в МИД Из-за поддержки Азербайджана
Посол Украины в Армении Иван Кулеба был приглашен в МИД Армении в связи с распространенным накануне заявлением внешнеполитического ведомства Украины, сообщает «Спутник-Армения».
«Заместитель главы МИД Армении Шаварш Кочарян представил послу оценку МИД РА в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе», - говорится в сообщении.
Накануне МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, в результате чего произошли артиллерийские обстрелы. В заявлении говорилось, что украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ.