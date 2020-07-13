В Казахстане школьники начнут учебный год дистанционно

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что дети с 1-го по 11-й класс первую четверть нового учебного года будут учиться дистанционно, передает Tengrinews.kz. Исключение сделают для малокомплектных школ.

«При этом будут обеспечены максимальные требования санитарной безопасности, дети будут учиться только в одном кабинете. Перемена — в разное время, измерение температуры при входе, усиление режимов проветривания, кварцевания и влажной уборки», — цитирует министра Vlast.kz.

Что касается колледжей и вузов, то они будут работать в дистанционном формате в сентябре, добавил он.