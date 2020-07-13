Азербайджан сбил армянский беспилотник, нанесены удары по артиллерийским установкам противника

В эти минуты подразделения азербайджанской армии уничтожили беспилотник вооруженных сил Армении, а также артиллерийскую установку вместе с боевым составом. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы.

Вагиф Даргяхлы также опроверг информацию армянских СМИ о сбитом беспилотнике азербайджанской армии.

«Беспилотники, принадлежащие подразделениям азербайджанской армии, находятся в строю и потерь нет», - сказал он.

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