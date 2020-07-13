В Турции задержали десятки гюленистов

Турецкие силовики задержали 77 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией FETO, сообщают турецкие СМИ.

Ранее прокуратура Анкары выдала ордер на арест 20 подозреваемых. Сегодня утром полиция провела операции по задержанию в пяти провинциях, в результате которых арестованы 19 подозреваемых, говорится в заявлении Генпрокуратуры. В настоящее время спецоперация по поиску еще одного обвиняемого продолжается, сообщает Anadolu.

В провинции Измир полиция арестовала еще 25 подозреваемых в связях с FETO, в провинции Самсун - 33 подозреваемых. Операция по задержанию еще пяти подозреваемых продолжается.