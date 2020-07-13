В армянском городе Берд паника: власти эвакуируют женщин и детей
Нарастает эскалация вооруженного конфликта на границе Азербайджана с Арменией. Как стало известно haqqin.az, в приграничном с Азербайджаном городе Берд Тавушской области царит паника среди мирного населения. Власти начали эвакуацию гражданского населения, в частности женщин и детей.
Гражданское население эвакуировано в бомбоубежища. Паника нарастает в связи с массированными артиллерийскими обстрелами с азербайджанских позиций.
Пресс-служба Минобороны Азербайджана доводит до сведения армянской общественности, что войсковые части азербайджанской армии наносят удары по подразделениям вооруженных сил Армении. Азербайджанская сторона не рассматривает гражданское население в качестве объекта артиллерийских ударов. Речь идет о превентивных военно-тактических задачах с целью предотвращения дальнейших провокаций оккупационной армянской армии.