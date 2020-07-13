Армения обстреляла село в Газахе

Подразделения вооруженных сил Армении сегодня в 14:28 открыли огонь из артиллерийских установок в направлении села Ханлыглар Газахского района, сообщает Trend.

Из жителей села никто не пострадал.

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