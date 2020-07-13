Молдова поддержала территориальную целостность Азербайджана

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова с обеспокоенностью следит за событиями на азербайджано-армянской границе, где в последние дни произошли вооруженные столкновения, приведшие и к гибели людей. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД Молдовы выразили соболезнования семьям погибших и призвали "соответствующие стороны воздерживаться от применения силы, продолжать свои усилия по предотвращению эскалации ситуации и идентификации долговременного политического решения на основе уважения принципов и норм международного права".

"Республика Молдова выступает за мирное урегулирование конфликтной ситуации на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в своих международно признанных границах", - говорится в заявлении.