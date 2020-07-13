Глава Минобороны Турции заявил о полной поддержке Азербайджана

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке Азербайджана в противодействии провокациям армянской стороны на государственной границе двух стран, сообщает Anadolu.

«Решительно осуждаем атаки армянской стороны в Товузском районе Азербайджана. Выражаем соболезнования родным и близким азербайджанских военнослужащих, погибших при предотвращении атак армянской стороны, желаем скорейшего выздоровления раненым», - сказал турецкий министр.

По словам министра, Минобороны Турции продолжит посильную помощь и поддержку ВС Азербайджана против Армении, которая многие годы проводит политику агрессии, незаконно оккупируя азербайджанские земли, в том числе Нагорный Карабах.

«Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать наших братьев в соответствии с принципом «одна нация, два государства», - подчеркнул Акар.