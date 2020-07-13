Huawei выгнали из Великобритании

Власти Великобритании выгнали из страны подразделение китайского производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei, отвечающее за развертывание сети связи 5G, пишет Guardian. О решении правительства объявил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден.

По его словам, решение было принято на заседании Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра Бориса Джонсона. При этом члены совета опирались на рекомендации Национального центра кибербезопасности.

Участники мероприятия пришли к выводу, что дальнейшее участие Huawei в создании инфраструктуры 5G поставит под угрозу британский бизнес и безопасность пользователей. Поэтому национальные операторы связи со следующего года лишатся возможности закупать оборудование у китайской корпорации. Предполагается, что полностью заменить оборудование Huawei удастся к 2027 году.

Huawei уже назвала решение британских властей «разочаровывающим». «Это плохая новость для всех пользователей смартфонов в Великобритании», — говорится в заявлении компании, которое цитирует Reuters. При этом в релизе отмечается, что у Лондона еще есть шанс передумать.