Ученые: Вторая волна COVID-19 в Британии может унести жизни 120 тысяч человек

По данным исследователей, вторая волна может случиться в период с сентября по июнь следующего года и привести к гибели в Великобритании 120 000 человек.

Возможная вторая волна коронавирусной инфекции в Великобритании может оказаться более тяжелой, чем первая, говорится в исследовании британской Академии медицинских наук, с которым ознакомился Bloomberg.

В исследовании отмечается, что начиная с сентября среднее число людей, которых заражает один больной COVID-19, может возрасти до 1,7, что приведет к пику госпитализации и смертности в январе и феврале 2021 года. И это не прогноз, а «разумный наихудший сценарий», и он требует интенсивной подготовки, говорится в исследовании.

Авторы исследования предлагают расширить программы тестирования и повысить эффективность мер отслеживания тех, кто уже заражен. Они считают необходимым заранее обеспечить больницы и дома престарелых средствами индивидуальной защиты. Также они считают важным вакцинацию населения от гриппа, что может помочь предотвратить перегруженность больниц людьми, заболевающими гриппом в холодный сезон.

В настоящее время коэффициент заражаемости в Великобритании составляет около 0,7-0,9, что означает, что эпидемия в целом идет на спад.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 июля, в Великобритании за время пандемии коронавирусом заболели более 291 000 человек, почти 45 000 умерли.