Китай приготовился к тяжелым временам

Китаю предстоит тяжелая битва с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает Reuters, заявил премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян.

По его словам, китайская экономика продемонстрировала устойчивый подъем после сокращения ВВП в первом квартале на 6,8 процента. Однако необходимо укрепить уверенность в развитии. Положение внутри страны, как и за ее пределами, неудовлетворительно, поэтому Китай должен быть готов к тяжелым временам, которые еще предстоят, заявил Ли Кэцян, пишет Лента.ру.

Кроме того, правительство страны подготовило ряд мер для стимулирования экономики и поддержки занятости. К ним относятся увеличение бюджетных расходов, налоговых льгот, а также уменьшение кредитных ставок и ослабление резервных требований.