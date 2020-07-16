Глава Коллегии адвокатов Ирана поддержал Азербайджан

Председатель Коллегии адвокатов Ирана Муртуза Шахбазиниа выразил поддержку Азербайджану в связи с провокациями на границе, которые в последние дни устраивает Армения. Об этом haqqin.az заявил председатель Коллеги адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

«В этой ситуации я рядом с вами. Ваши проблемы, это наши проблемы. От всей души желаю, чтобы все было во благо азербайджанского народа», - говорится в послании Муртузы Шахбазиниа.

В свою очередь, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров поблагодарил иранского коллегу за выраженную поддержку.

«Отношения дружбы и сотрудничества, которые Коллегия адвокатов построила с адвокатскими структурами других стран, особенно проявляются в тяжелые дни. Руководители Коллегий адвокатов различных стран связываются с нами и выражают свою поддержку и солидарность с азербайджанским народом. Я решил поделиться посланием, которое на азербайджанском языке отправил наш друг, глава Коллегии адвокатов Ирана, обьединяющей свыше 80 тысяч адвокатов, профессор Муртуза Шахбазиниа. Действительно, друзья познаются в тяжелые дни», - сказал Анар Багиров.