Россия и Евросоюз обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром ситуацию на границе Азербайджана и Армении, сообщили в МИД РФ, передает РИА Новости.

Телефонный разговор Руденко с Клааром состоялся в пятницу по инициативе со стороны ЕС.

"Затронуто обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в контексте последних событий. Выражено единодушное понимание важности проявления конфликтующими сторонами максимальной сдержанности, отказа от действий и заявлений, ведущих к дальнейшей эскалации, а также необходимости выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня", - говорится в сообщении российского министерства.