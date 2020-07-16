Заявление СГБ о провокации против генерала Рауфа Халафова

В социальных сетях распространяются абсурдные, безосновательные сообщения о том, что вход группы лиц 14 июля в административное здание Милли Меджлиса связан с сотрудником Службы государственной безопасности Рауфом Халафовым.

Как сообщает центр по связям с общественностью СГБ, вход в здание ММ указанного сотрудника вместе с другими сотрудниками правоохранительных органов был связан с выполнением служебных задач на особо охраняемом объекте – в Милли Меджлисе.

«Те, кто намеренно распространяют такую информацию в отдельных социальных сетях и медиаресурсах, без сомнения, явно доказывают, что они управляются враждебными, антиазербайджанскими силами и выполняют их заказы.

Лица, испортившие оборудование и инвентарь в здании Милли Меджлиса и совершившие другие противоправные действия, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Служба государственной безопасности призывает наших граждан не поддаваться на провокации и выступать с позиции государственности».