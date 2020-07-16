В Азербайджане выявлен 471 новый случай заражения коронавирусом, 549 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 26 636 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 17 805 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 341 человек скончались. Лечение 8 490 пациентов продолжается в больницах особого режима.