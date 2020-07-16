Первый разговор Джейхуна Байрамова с Сергеем Лавровым

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД, министр Джейхун Байрамов принял поздравления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Стороны провели обмен мнениями по широкому спектру отношений между двумя странами, подчеркнули, что усилия по развитию отношений стратегического партнерства будут продолжены и впредь.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал российского коллегу о последней военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, и напряженной ситуации в регионе, отметив, что основной причиной этой напряженности является агрессорская политика Армении, которая продолжается уже почти 30 лет.

Министр иностранных дел России отметил, что уже призвал обе стороны соблюдать режим прекращения огня и принять меры для снижения напряженности в регионе.