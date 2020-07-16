Зариф позвонил Джейхуну Байрамову

17 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Джавадом Зарифом.

Как сообщили haqqin.az в МИД, в ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов, подчеркнув важность обеспечения мира и безопасности в регионе, проинформировал своего коллегу о военной провокации вооруженных сил Армении и нынешней напряженной ситуации на Товузском направлении границы.

Он выразил признательность Ирану за поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что его страна всегда готова помочь в достижении прогресса в решении конфликта.