28 сентября 1957 года, отдавая дань советской металлургической промышленности в восстановлении экономики СССР, Президиум Верховного Совета СССР учредил День металлурга. После распада СССР этот професиональный праздник сохранился практически во всех странах СНГ, где металлургия играет значительную роль в экономике.

Отметим, что крупнейшим металлургическим предприятием в Азербайджане является компания Baku Steel Company, которую возглавляет Расим Мамедов.

Компания постоянно расширяет сферу своей деятельности, в настоящее время имеет две электродуговые печи и три прокатные линии, а ее годовая производственная мощность достигает 1000000 тонн (один миллион тонн).

Редакция haqqin.az поздравляет сотрудников Baku Steel Company и всех металлургов Азербайджана с их профессиональным праздником и желает успехов в их нелегком труде.