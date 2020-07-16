Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг в интервью российско- грузинскому политологу Егору Куроптеву на YouTube-канале "Пограничная ZONA" появившиеся ранее в армянских СМИ сообщения о том, что воинские части Армении захватили высоту Гарагая в направлении села Агдам в Товузском районе.

"Официально Ереван, Министерство обороны РА никогда не говорили, что наши войска взяли какую-либо высоту. Такого нету. Бывшие военные и военные эксперты, может, об этом и говорили, какие-то политики, может, и говорили, но официально министерство обороны такого не говорило никогда", - подчеркнул Ованнисян.

По словам представителя армянского оборонного ведомства, если и были какие-то передвижения войск, то никакие высоты никто не брал.