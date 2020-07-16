В городах и районах Азербайджана, где продлен особый карантинный режим, в предстоящие выходные не будет работать общественный транспорт.

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Ленкорань, Евлах, Масаллы, Мингячевир, Джалилабад, а также в Апшеронском, Бардинском, Хачмазском, Гёранбойском, Гёкгельском, Самухском, Сиязанском и Шекинском районах, где ужесточен особый карантинный режим, с 00:00 18 июля до 06:00 20 июля приостанавливается работа общественного транспорта – маршрутных автобусов и автобусов экспресс-линий.