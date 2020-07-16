Найден новый необычный симптом коронавируса

Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.

В исследовании отмечается, что специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости – сильную сыпь на слизистой оболочке, пишет РИА Новости.

Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. Сама сыпь появлялась за примерно два дня до других симптомов COVID-19.

Пока что ученые не могут сказать, насколько широко распространен этот симптом во всей популяции. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

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