В Азербайджане продлили карантин до 31 августа

Оперативный штаб при Кабмине принял решение продлить особый режим карантина до 00:00 31 августа, сообщили haqqin.az в Кабмине.

Особый режим карантина будет распространён на Баку, Джалилабад, Гянджу, Масаллы, Мингячевир, Сумгаит, Евлах, а также Апшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гейгельский, Хачмазский, Сиязаньский и Шекинский районы.

С учетом динамики заражения COVID-19 среди лиц в городе Ленкорань и Самухском районе с 20 июля 2020 года особый карантинный режим вводиться не будет.

Помимо этого с 20 июля в районах, в которых ужесточен режим карантина, будет разрешена деятельность парикмахерских и салонов красоты.

В то же время время SMS-разрешения для выхода из дома продлеваются с двух до трех часов.