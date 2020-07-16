В связи с ремонтными работами 18 и 19 июля на участке вспомогательной дороги проспекта Зии Буниятова, известном как "Круг Карла Маркса", будет частично ограничено движение в направлении "Хуторского круга".

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили, что в качестве альтернативы водители могут использовать основной участок проспекта Зии Буниятова, проспект Азадлыг, улицы Джафара Хандана, Эльдара Бабаева, 22-й Даглыг и Гусейна Сеидзаде.