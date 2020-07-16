Международные переговоры нового главы МИД

20:12

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Грузии - Джейхуном Байрамовым и Давидом Залкалиани состоялась телефонная беседа. Об этом сообщили в МИД. Согласно информации, стороны обменялись мнениями по широкому спектру отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, подчеркнули, что усилия с целью развития этих отношений будут продолжены и впредь.

Проинформировав грузинского коллегу о боевых действиях в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, о сложившейся в регионе сложной ситуации, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность прекращения агрессивной политики Армении, вывода всех оккупационных войск с территорий Азербайджана, а также обеспечения неприкосновенности признанных на международном уровне границ государств. Сегодня также состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.