Международные переговоры нового главы МИД
Между министрами иностранных дел Азербайджана и Грузии - Джейхуном Байрамовым и Давидом Залкалиани состоялась телефонная беседа. Об этом сообщили в МИД.
Согласно информации, стороны обменялись мнениями по широкому спектру отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, подчеркнули, что усилия с целью развития этих отношений будут продолжены и впредь.
Проинформировав грузинского коллегу о боевых действиях в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, о сложившейся в регионе сложной ситуации, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность прекращения агрессивной политики Армении, вывода всех оккупационных войск с территорий Азербайджана, а также обеспечения неприкосновенности признанных на международном уровне границ государств.
Сегодня также состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Дмитрий Кулеба поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на пост главы МИД Азербайджана и пожелал ему успехов в работе. Министры выразили удовлетворенность текущим уровнем двустороннего сотрудничества и подчеркнули, что отношения и дальше будут развиваться.
Джейхун Байрамов выразил признательность украинскому коллеге за справедливое заявление в связи с недавней военной провокацией вооруженных сил Армении и напряженностью на азербайджано-армянской границе.
Дмитрий Кулеба еще раз подчеркнул неизменность позиции Украины в этом вопросе.