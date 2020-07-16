Россия благодарна Азербайджану

"В Азербайджане действуют порядка 300 русских школ с преподаванием на русском языке. В каждой школе также есть еще "русские сектора", где преподается русский язык. Выражаем благодарность правительству Азербайджана за такое внимание к сохранению русского языка", - сказал он.

Руденко подчеркнул, что необходимо прилагать усилия для сохранения у русского языка статуса средства межнационального и межгосударственного общения. "Это направление будет и дальше одним из наших ключевых векторов развития и в качестве одного из важнейших элементов мягкой силы", - отметил высокопоставленный дипломат.

По словам замглавы МИД РФ, принимаемые российским правительством меры в этом направлении довольно значительны. "Может быть, они не так видны, может быть, наша недоработка в том, что мы их недостаточно рекламируем и пропагандируем, но тем не менее работа идет и по линии министерства просвещения, и по линии министерства иностранных дел, и по линии Россотрудничества. Новый руководитель агентства Евгений Александрович Примаков в своей программе переформатирования на этом направлении уделяет русскому языку приоритетное значение", - указал он.