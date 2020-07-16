Председатель ПАСЕ написал спикеру Милли Меджлиса: «Все внимание Совета Европы на границе Азербайджана с Арменией»

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс направил письмо председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафарова в связи с провокацией Армении в Товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы.

Как сообщили haqqin.az в отделе печати и по связям с общественностью Милли Меджлиса, Председатель ПАСЕ заявил, что к данному вопросу привлечено внимание соответствующих комитетов ПАСЕ. Он выразил уверенность, что комитеты внимательно следят за ситуацией.

В письме Рика Дамса спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой содержится призыв ПАСЕ к сторонам воздерживаться от действий, которые могут создать напряженность и углубить конфликт.

В письме далее говорится: «Я призываю стороны продолжить сотрудничество с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, найти мирное решение конфликта, обеспечить безопасность и защиту гражданского населения».