В Ухане не заметили больше половины заражений COVID-19

"Наши наблюдения и расчеты показывают, что вспышка коронавирусной инфекции в Ухане отличалась высокой скрытностью и быстрой скоростью передачи вируса. По нашим оценкам, врачи не зафиксировали от 53% до 87% случаев заражения, что говорит о том, что до введения карантина каждый больной человек передавал вирус трем-четырем окружающим", – цитирует ТАСС исследователей.

В китайском городе Ухань остались незамеченными от 53% до 87% случаев заражения коронавирусом нового типа. К такому выводу пришли медики из Китая и США, которые проанализировали полные данные по тому, как эпидемия COVID-19 развивалась в этом городе. Их выводы опубликовал научный журнал Nature.

Пандемия коронавирусной инфекции началась в конце декабря 2019 года в Ухане. За несколько недель вирусом заразились более ста человек. Стремительные темпы распространения SARS-CoV-2 вынудили власти города, а затем и правительство всего Китая ввести жесткие карантинные меры, из-за чего количество новых заражений резко уменьшилось.

К марту 2020 года, когда эпидемия в Ухане и во всем Китае в целом практически закончилась, следы вируса нашли более чем у 32 тыс. жителей города. Значительная их часть не смогла справиться с инфекцией. Множество погибших, быстрые темпы распространения вируса и хроническая нехватка РНК-тестов еще с февраля этого года заставляют ученых спорить о том, как много случаев заражений медики не смогли отследить.

Медики предполагают, что в действительности коронавирусной инфекцией в городе переболело около 258 тыс. человек. Большая их часть заразилась еще до объявления карантина и в первые дни после этого. После начала локдауна количество случаев передачи вируса от одного человека к другому снизилось до 0,28, то есть болезнь передавал дальше лишь каждый четвертый заразившийся. Подобный характер распространения вируса, как отмечают ученые, говорит о том, что карантинные меры были очень эффективны – они снизили общее количество заражений почти в 25 раз. Как надеются ученые, опыт Уханя и собранные ими сведения помогут замедлить распространение COVID-19 и полностью ликвидировать эпидемию во всех странах мира.