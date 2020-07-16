Армению призвали открыть архивы по событиям 1915 года

Необоснованность и лживость утверждений армянской стороны о событиях 1915 года в Османском государстве подтверждают также свидетельства иностранных миссий, посещавших Анатолию в период Первой мировой войны, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в одном из вузов Стамбула, передает Anadolu.

«Чтобы заручиться поддержкой крупных держав, армяне манипулировали общественным мнением, активно используя лобби-структуры в США. «Великую Армению» пытались создать при поддержке Великобритании и под мандатом США», - отметил турецкий министр, напомнив, что тогдашний президент США Вудро Вильсон в попытке расширить влияние в регионе и проанализировать обоснованность утверждений армян направил в Османское государство военную миссию по расследованию ситуации в Анатолии. Итогом работы этой комиссии стал так называемый Доклад Харборда.

Согласно американскому же докладу, массовые убийства в Анатолии совершали не турки, а армяне. Доклад Харборда в числе многих других изобличил лживость утверждений армянского лобби. Копия этого документа хранится в Национальном архиве США, отметил Акар.

Министр подчеркнул, что Турция неоднократно заявляла о готовности открыть свои архивы и призывала армянскую сторону к аналогичным шагам с целью устранения любых инсинуаций по данному вопросу: «Армения должна последовать примеру Турции и открыть свои архивы для ученых. Сегодня я повторю этот призыв, озвученный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Итоги работы совместной научной комиссии должны быть признаны всеми сторонами».