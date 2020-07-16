Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 20:37

Ситуация на армяно-азербайджанской границе несколько стихла. Но обсуждение хода боевых действий сторон, их итогов еще долго будет продолжаться. Называются и разные причины, которые привели к потерям, в том числе и людским, с обеих сторон. Кстати, первой причиной армянская сторона привела надуманный инцидент с азербайджанским «уазиком», которым будто штурмовали армянскую границу. Но все эти доводы звучали несерьезно. Куда более убедительно прозвучало заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения давно готовилась к такой провокации. И действительно, по масштабам и упорству боевых действий, а также развернутой пиар компании чувствовалось, что начало столкновений было неслучайным. У армянских пиарщиков заранее оказывались под рукой сбитые танки и беспилотники, которые они выдавали за свои заслуги. Понадобились тщательные анализы экспертов Минобороны Азербайджана и даже за пределами двух стран, чтобы не оставить и камня на камне от их доводов. Но утки, как говорится, уже делали свое черное дело.

Но если подготовку к боевым действиям Ереван начал давно, где же были соответствующие службы Азербайджана? А в этом ничего тайного и не было, руководство Армении, так и не сумевшее решить внутренние проблемы, говорило об этом вслух на каждом шагу. А инициатором и моральным вдохновителем такой компании был не кто иной, как премьер министр этой страны Никол Пашинян. Вспомним, как еще в прошлом году при обсуждении проекта госбюджета на следующий год в профильных комитетах парламента Армении, он сделал заявление, которое ничем как призывом к боевым действиям назвать нельзя. А сказал он буквально следующее: «По линии военных расходов есть законодательное регулирование. Эти расходы не должны превышать 4% от ВВП. В военной сфере расходы в 2020 году будут подчиняться иной логике", - такова была воинствующая логика Пашиняна. В чем же заключалась пашинянская логика? По его словам, ощутимые результаты в сфере борьбы с коррупцией позволят Армении нарастить расходы в оборонной сфере. А эти результаты будут использованы для повышения уровня обороноспособности страны.

Не секрет, что парламент обсуждает бюджет страны лишь после утверждения его правительством. Это общеизвестно, и Армения не может составлять исключения из правил. А главой этого правительства в Армении как раз и является уже несколько лет Никол Воваевич. И все это мы рассказываем лишь потому, что ранее правительство Армении утвердило проект госбюджета на 2020 год, в котором доходная статья составляла 1,69 трлн драмов, расходная - 1,88 трлн драмов при текущем курсе 475,87 драма/$1. Дефицит бюджета составит 182,6 млн драмов. Инфляция запланирована на уровне 4% (+1,5%). И как же поступает Пашинян, со своей нелогичной логикой в отношении расходов на оборону? Если в госбюджете 2019 года на оборонные расходы было выделено 300 млрд 437 млн драмов (около $629,5 млн), Пашинян предложил увеличить расходы на оборону на 25,3%. И ясное дело, что рост расходов на оборону на четверть невозможно обеспечить за счет усиления борьбы с теневой экономикой. Вернее, такую сумму можно извлечь из теневой экономики, но только в одном случае – если теневая экономика управляется самим правительством (читай Пашиняном). Но, спрашивается, на что же рассчитывал при этом Пашинян? Ведь справиться с обороной Азербайджана Армения сегодня не в состоянии, даже если она увеличит военные расходы вдвое или втрое, хотя это, конечно, осуществить в бедной стране не представляется возможным. Любой военный эксперт скажет, что азербайджанской армии нет равной в регионе. Нет, на легкую победу в Ереване и не рассчитывали. Здесь строили коварные планы, которые, по их мнению, должны были задействовать третьи силы.