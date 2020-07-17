Армянский полк в широкомасштабных учениях армии России

К учениям Южного военного округа России будут привлечены и вооруженные силы Армении, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, отметив, что это будут танковые, артиллерийские, мотострелковые и иные подразделения, сообщает Sputnik Армения.

"Россия – большая страна с мощной армией. И может проводить любые проверки и учения своих войск. Могу сказать лишь, что вооруженные силы Армении вместе с дислоцированной здесь российской военной базой запланировали в рамках этих учений совместные мероприятия", - сказал Ованнисян.

Отмечается, что эти мероприятия пройдут как на территории Армении, так и за ее пределами. Со стороны Армении к этим тренировкам будут подключены значительные силы, приблизительно равнозначные одному полку.

Утром в пятницу министр обороны Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке войск в России по поручению президента Владимира Путина. В проверке будут участвовать войска Южного и Западного военных округов, а также воздушно-десантные войска и морская пехота Тихоокеанского флота ВМФ. В ходе проверки будут проведены 65 тактических учений.