Кому может не подойти вакцина против коронавируса

Людям с тяжелыми заболеваниями иммунной системы не подойдет вакцина от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

По его словам, этой группе населения перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом, поскольку препарат может спровоцировать обострение.

Ранее Гинцбург заявил, что люди, переболевшие тяжелой формой коронавируса, в ближайшее время могут не вакцинироваться благодаря наличию антител к этому вирусу.