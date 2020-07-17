«Полностью приостановлена работа Бакинского метрополитен; в городах и районах с ужесточенным карантинным режимом приостанавливается по выходным дням и работа общественного транспорта. Приостановка деятельности метро напрямую связана с тем, что технические параметры и правила основаны на том, что метрополитен является замкнутым пространством и работает по принципу шахты. Также его система вентиляции централизована. Если вирус попадет в систему вентиляции, то он сможет заразить всю систему. Тем самым может облегчиться распространение вируса по воздуху и в другие места.

Так не только в Азербайджане, но и в других странах в ходе борьбы с коронавирусом ограничения по общественному транспорту в первую очередь применяются к метрополитену.