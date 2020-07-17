Бубонная чума: в США первый случай заражения

В амерканском штате Колорадо впервые с 2015 года подтвердился случай бубонной чумы, сообщила телекомпания Fox News.

«У пациента обнаружена первично-септическая чума в крови, которая не может передаваться другим людям», — приводит Газета.ру слова представителей департамента здравоохранения штата. Пациент уже выздоровел, новых заражений не выявили.

Как рассказала руководитель ветеринарной службы штата Дженнифер Хаус, случаи бубонной чумы наблюдаются в штате с 1940-х годов, поэтому повода для беспокойства нет. Департамент здравоохранения имеет план на случай вспышки чумы.

Ранее случаи чумы зафиксировали в Китае и Монголии. Внутренняя Монголия в начале июля объявила режим повышенной эпидемической опасности. На этой неделе скончался 15-летний подросток в провинции Говь-Алтай на юго-западе Монголии.