Гонщики «Формулы-1» заразились коронавирусом

По итогам тестирования, организованного Международной автомобильной федерацией (FIA) и руководством «Формулы-1», выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт гоночной серии.

Тестирование на COVID-19 проводилось с 10 по 16 июля. За это время пробы сдали почти 5 тысяч человек, в том числе пилоты и сотрудники команд.

Имена зараженных, которые были отправлены на самоизоляцию, не уточняются. Известно, что они не присутствовали на двух стартовых этапах сезона в Австрии. Ранее случаев заражения среди пилотов и сотрудников команд не было зарегистрировано.