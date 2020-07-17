"Некоторые средства массовой информации и пользователи социальных сетей неточно представляют общественности заявления Оперативного штаба при Кабинете министров. Так, некоторые СМИ и пользователи соцсетей, представляя официальную информацию с искаженными заголовками и текстами, способствуют формированию в обществе путаницы и ложного мнения". Об этом говорится в обращении, распространенном Оперативным штабом при Кабинете министров.

Оперативный штаб доводит до сведения, что ужесточенный карантинный режим, введенный в 16 районах и городах, продлен до 06:00 5 августа 2020 года и будет действовать в 14 районах.

В то же время, на территории этих 14 районов и городов будут применяться некоторые смягчения к ограничениям: так, с 20 июля разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг, за исключением массажных и банных услуг.

Для того, чтобы покинуть место жительства и место пребывания, срок разрешения SMS увеличивается с 2 до 3 часов.

«Еще раз призываем все средства массовой информации и пользователей социальных сетей внимательно анализировать публикуемую официальную информацию и доводить ее до сведения общественности без искажений", - говорится в обращении Оперативного штаба.