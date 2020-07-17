Китай задумал обвалить цены на нефть?

Китай задумал обвалить мировые цены на нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.

«До 1 млн баррелей было куплено торговыми компаниями через Шанхайскую фьючерсную биржу», – цитирует РИА Новости Bloomberg. Нефть поставляли тем покупателям, которые в отсутствие поставок из Китая закупали бы сырье на Ближнем Востоке или в Африке.

КНР в первой половине 2020 года нарастила импорт нефти на 9,9% – до 269 млн тонн, сообщили в государственном статистическом управлении Китая.