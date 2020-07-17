Оперативный штаб рассмотрит возможность посещения гражданами пляжей в период карантинного режима. Об этом в эфире передачи Hədəf Азербайджанского телевидения сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, в ближайшее время, будут созданы специальные мониторинговые группы, состоящие из представителей Исполнительной власти города Баку и сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые будут проводить проверки на пляжах.

"При соблюдении правил карантина со стороны граждан будет рассмотрен вопрос посещения пляжей. Я не хочу утверждать, что это точно будет, но этот вопрос может быть обсужден", - сказала Гараева.