«Нефтчи» получил важное преимущество в Лиге Европы
Футбольный клуб «Нефтчи» будет «сеяным» при жеребьевке 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, а значит, среди его потенциальных соперников будут относительно слабые команды.
Это стало известно сегодня, после того, как в Словакии определился последний участник Лиги Европы. «Ружомберок» обыграл в решающем матче «Спартак» из Трнавы и открыл «Нефтчи» дорогу в число 47 «сеяных» клубов. Жеребьевка 1-го квалификационного раунда состоится 10 августа.
Рейтинг «Нефтчи» - 3,750 балла. Интересно, что и два других наших представителя в Лиге Европы – «Кешля» и «Сумгаит» - имеют такой же рейтинг, но пока не обеспечили себе место среди «сеяных». Дело в том, что, помимо трех наших клубов, 3,750 балла имеют ирландский «Шэмрок Роверс» и фарерский клуб «Б36 Торсхавн». При равенстве очков в клубном рейтинге УЕФА в первую очередь учитываются результаты предыдущего сезона, а если будет сохраняться паритет, - то очки, набранные в предпоследнем сезоне, и т.д.
«Нефтчи» благодаря выходу прошлым летом в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы набрал 2 балла и опережает по этому показателю «Шэмрок Роверс» (1,5 балла), «Б36 Торсхавн» (1 балл), «Кешля» (0) и «Сумгаит» (0). «Кешля» выше «Сумгаита» благодаря тому, что в сезоне 2018/19 набрала в Лиге Европы 1 балл. «Сумгаит», понятное дело, этого сделать не мог, так как является дебютантом еврокубков.
«Кешля» и «Сумгаит» попадут в число «сеяных» при удачных для них раскладах во внутренних соревнованиях Румынии, Словении и Албании. Нужно, чтобы оставшиеся места в Лиге Европы от этих стран заняли клубы с рейтингом ниже 3,750.
Вы спросите: почему «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит» имеют одинаковое количество баллов в рейтинге УЕФА, при том, что «Сумгаит» ранее никогда не играл в еврокубках, а «Нефтчи» за последние пять лет был успешнее «Кешля»? Все потому, что клубы гарантированно получают одну пятую, то есть 20 процентов от рейтинга своей страны, если их собственный рейтинг ниже этого показателя. У Азербайджана в таблице коэффициентов УЕФА 18,750 балла, а потому «Кешля», у которой собственный рейтинг – 2,5 балла, и «Сумгаит» (0 баллов) получили по 3,750. «Нефтчи» тоже имеет 3,750 балла, но набрал эти очки своими собственными силами.
Итак, «Нефтчи» среди «сеяных». Верим, что и два других наших клуба примкнут к серебряному призеру Премьер-лиги.
В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграют 94 клуба. Среди 47 «несеяных» команд, которые могут стать соперниками «Нефтчи», сразу отбросим армянские «Ноа» и «Ширак», так как УЕФА разводит при жеребьевках Азербайджан и Армению. Вот 38 остальных потенциальных соперников: «Пяст» (Польша), обладатель Кубка Польши («Лехия» или «Краковия»), «Левадиа» (Эстония), «Хайбернианс» (Мальта), «Ружомберок» (Словакия), «Жилина» (Словакия), «Дунайска Стреда» (Словакия), «Железничар» (Босния и Герцеговина), «Мура» (Словения), «Пушкаш Академиа» (Венгрия), «Тре Пенне» (Сан-Марино), «НСИ Рунавик» (Фареры), «Сабуртало» (Грузия), «ХБ Торсхавн» (Фареры), «Шкупи» (Северная Македония), «Петрокуб» (Молдова), «Унион» (Люксембург), «Дифферданж 03» (Люксембург), «Жальгирис» (Каунас, Литва), «Рига» (Латвия), «Валмиера» (Латвия), представитель Албании, «Ренова» (Северная Македония), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Сфынтул» (Молдова), «Динамо-Авто» (Молдова), «Богемианс» (Ирландия), «Дерри Сити» (Ирландия), «Интер» (Финляндия), «Илвес» (Финляндия), «Хонка» (Финляндия), «Брейдаблик» (Исландия), «Бала Таун» (Уэльс), «Динамо» (Батуми, Грузия), «Локомотив» (Грузия), «Сиренс» (Мальта), «Викингур» (Исландия), «Пайде» (Эстония).
Еще семь клубов определятся позднее. Напомним, что из-за того, что квалификация еврокубков сезона 2020/21 начнется с опозданием почти в два месяца, УЕФА принял решение, что квалификационные раунды в Лиге Европы будут состоять из одного матча. Хозяин каждой пары будет определяться жребием.
Матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 27 августа.