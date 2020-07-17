«Нефтчи» получил важное преимущество в Лиге Европы

Эльмир Алиев, отдел спорта 00:10

Футбольный клуб «Нефтчи» будет «сеяным» при жеребьевке 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, а значит, среди его потенциальных соперников будут относительно слабые команды.

Это стало известно сегодня, после того, как в Словакии определился последний участник Лиги Европы. «Ружомберок» обыграл в решающем матче «Спартак» из Трнавы и открыл «Нефтчи» дорогу в число 47 «сеяных» клубов. Жеребьевка 1-го квалификационного раунда состоится 10 августа. Рейтинг «Нефтчи» - 3,750 балла. Интересно, что и два других наших представителя в Лиге Европы – «Кешля» и «Сумгаит» - имеют такой же рейтинг, но пока не обеспечили себе место среди «сеяных». Дело в том, что, помимо трех наших клубов, 3,750 балла имеют ирландский «Шэмрок Роверс» и фарерский клуб «Б36 Торсхавн». При равенстве очков в клубном рейтинге УЕФА в первую очередь учитываются результаты предыдущего сезона, а если будет сохраняться паритет, - то очки, набранные в предпоследнем сезоне, и т.д. «Нефтчи» благодаря выходу прошлым летом в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы набрал 2 балла и опережает по этому показателю «Шэмрок Роверс» (1,5 балла), «Б36 Торсхавн» (1 балл), «Кешля» (0) и «Сумгаит» (0). «Кешля» выше «Сумгаита» благодаря тому, что в сезоне 2018/19 набрала в Лиге Европы 1 балл. «Сумгаит», понятное дело, этого сделать не мог, так как является дебютантом еврокубков.

«Кешля» и «Сумгаит» попадут в число «сеяных» при удачных для них раскладах во внутренних соревнованиях Румынии, Словении и Албании. Нужно, чтобы оставшиеся места в Лиге Европы от этих стран заняли клубы с рейтингом ниже 3,750. Вы спросите: почему «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит» имеют одинаковое количество баллов в рейтинге УЕФА, при том, что «Сумгаит» ранее никогда не играл в еврокубках, а «Нефтчи» за последние пять лет был успешнее «Кешля»? Все потому, что клубы гарантированно получают одну пятую, то есть 20 процентов от рейтинга своей страны, если их собственный рейтинг ниже этого показателя. У Азербайджана в таблице коэффициентов УЕФА 18,750 балла, а потому «Кешля», у которой собственный рейтинг – 2,5 балла, и «Сумгаит» (0 баллов) получили по 3,750. «Нефтчи» тоже имеет 3,750 балла, но набрал эти очки своими собственными силами. Итак, «Нефтчи» среди «сеяных». Верим, что и два других наших клуба примкнут к серебряному призеру Премьер-лиги.