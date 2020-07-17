Солнце сфотографировали с рекордно близкого расстояния

Так близко к светилу еще никто не приближался.На снимках, в частности, видны мини-протуберанцы, прозванные учеными "кострами". Они примерно в миллион раз меньше тех протуберанцев, которые видны в земные телескопы, пишет BBC.

"Самые маленькие из них занимают пару пикселей на наших снимках, - говорит Дэниел Мюллер, ученый из Европейского космического агентства. - Каждый пиксель соответствует 400 км - таково пространственное разрешение. Так что по размеру они равны некоторым европейским странам. Но могут существовать и более мелкие".

Эти небольшие языки пламени, разбросанные по поверхности Солнца, могут играть важную роль в загадочном феномене, известном как разогрев короны. Корона, или разреженная внешняя оболочка Солнца, в 200-500 раз горячее его внутренних слоев.

"Поверхность Солнца сравнительно холодна, ее температура составляет около 5,5 тыс. градусов. Она окружена крайне горячей атмосферой, разогретой до более чем миллиона градусов, - объясняет Мюллер. - Великий американский астроном Юджин Паркер выдвинул теорию, согласно которой большое количество протуберанцев меньшего размера и может быть механизмом, который разогревает корону".

Пока неизвестно, является ли механизм их образования таким же, как у больших протуберанцев, говорит еще один ученый, принимающий участие в проекте, - доктор Дэвид Лонг. "Когда Solar Orbiter приблизится к Солнцу еще больше, а наша звезда сделается активнее, у нас появится возможность изучить это явление подробнее", - рассказывает Лонг, работающий в лаборатории космических исследований имени Мулларда Университетского колледжа в Лондоне.