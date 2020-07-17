ВОЗ о рекордном числе новых заражений COVID-19

В течение последних 24 часов во всем мире коронавирусом заразились 237 743 человека, в целом за все время число зараженных превысило 13,6 миллиона, умерли 5 682 пациента с COVID-19, всего скончались более 585 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила ВОЗ.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 июля, тогда за 24 часа были выявлены более 230 тысяч случаев COVID-19.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 7 154 840 и Европе - 3 008 972.