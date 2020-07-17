Богатые страны призвали выделить $10 млрд на борьбу с пандемией

Борьба с гуманитарными последствиями коронавируса нуждается в финансировании на уровне $10 млрд 300 млн, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок.

"Стратегический план поддержки составляет $10 млрд 300 млн", - сказал он, подчеркнув, что эти средства помогут 61 из наиболее пострадавших стран.

"Мы пока заручились $1 млрд 700 млн", - добавил Лоукок. "У нас нет адекватного ответа со стороны богатых стран в поддержку бедных стран. Это должно измениться", - сказал он. "Если мы не начнем готовиться сейчас, то столкнемся с целой серией человеческих трагедий", - указал представитель ООН, подчеркнув, что они будут гораздо тяжелее самого коронавируса по своим последствиям.