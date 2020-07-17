В Бельгии вторая волна коронавируса?

Бельгия, вероятно, находится на пороге второй волны пандемии, заявил ведущий бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст. Ранее стало известно, что количество новых заражений за неделю выросло на 32%, сообщает BBC.

Темп распространения вируса свидетельствует о том, что человек с COVID-19 в среднем заражает еще одного человека. Ван Ранст уточнил в Твиттер, что если раньше удавалось выявить лишь каждого десятого заразившегося, то теперь - каждого третьего.

В ответ Минздрав заявил, что не согласен с выводами вирусолога. Представитель ведомства сообщил, что новые случаи локализованы и происходят во фламандских провинциях - Западной Фландрии, Антверпене и Лимбурге.