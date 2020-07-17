Бердымухамедов в маске пошел ловить рыб

Однако, как пишет BBC, на этой неделе президент страны Гурбангулы Бердымухамедов впервые был показан по местному телевидению в маске на лице за рыбной ловлей в полном одиночестве. Как подчеркнули СМИ, маску президент надел, чтобы защититься от "кишащей вирусами пыли".

Туркмения - одна из немногих стран мира, где власти заявляют, что у них нет ни одного заразившегося коронавирусом.

После удачной рыбалки туркменский президент отправился в детдом и передал улов детям, которые тоже были в масках.

На этой неделе в Туркмении вступили в силу правила о ношении масок и социальном дистанцировании, а рестораны, кафе и рынки получили предписание закрыться.

Государственный телеканал показал кадры, как два двухмоторных самолета дезинфицируют с воздуха деревни.

При этом ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения, побывав в Туркмении, заявили, что не нашли в стране коронавирус. Глава делегации заявила, что «система здравоохранения Туркмении хорошо подготовлена для того, чтобы реагировать на COVID-19».