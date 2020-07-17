Рамзан Кадыров призвал глав Азербайджана и Армении сесть за стол переговоров

Руководитель региона отметил, что оба государства являются для Чеченской Республики братскими, а трагические события, которые там происходят, касаются не только России, они являются болезненными для всего Кавказа и стран СНГ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обострение отношений между Арменией и Азербайджаном. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что чеченский народ как никто другой хорошо знает цену мира, как и горя, которое несет война.

«Я призываю руководителей Армении, Азербайджана и всех союзных государств выступить и принять меры, чтобы остановить этот конфликт. Призываю также представителей духовенства сказать веское слово. Нужно сделать все, чтобы стороны протянули друг другу руки и достигли мира. Иначе, если, не дай Всевышний Аллах, это противостояние перейдет в масштабную войну, то итог чреват большими трагическими последствиями не только для всего Кавказа», - подчеркнул Кадыров.

Лидер Чечни также отметил, что все помнят о событиях в Нагорном Карабахе, которые принесли множество человеческих потерь: «Участники обострившегося конфликта на границе Армении и Азербайджана должны знать, что если не принять срочных решительных мер, то ситуация может перейти в открытую большую войну со всеми вытекающими последствиями. Начнутся новые провокации, пойдут нескончаемые потоки погибших, раненым не будет конца, беженцы, сироты...Но победителей не будет».

Он добавил, что руководители Армении, Азербайджана и СНГ должны незамедлительно вмешаться в этот вопрос. «Со своей стороны ради достижения мира я готов встать на колени и просить любого! Да, я готов, если надо, взять оружие и сражаться за справедливость, за мир. Но разумнее будет, если мы сядем за стол переговоров и не допустим масштабной трагедии», - резюмировал руководитель региона.